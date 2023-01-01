خيبة الأمل في التلة المنسية: النباتات والحيوانات هو الجزء الثاني من فصل جديد في سلسلة التلة المنسية. شق طريقك عبر المتحف واكتشف النباتات والحيوانات في Forgotten Hill. أكمل جميع الألغاز لتعرف المزيد عن قصة Forgotten Hill. طريقة اللعب: انقر على العناصر محل الاهتمام لالتقاطها وتخزينها في مخزونك. ومن هناك يمكنك النقر عليها واستخدامها في العناصر أو الأبواب الأخرى في اللعبة. تم إنشاء Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب رعب رائعة أخرى على Poki مثل Little Cabin in the Woods، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento: Love Beyond، Forgotten Hill Memento: Playground، Forgotten Hill: Fall، Forgotten Hill: Puppeteer، Forgotten Hill: جراحة. وخيبة الأمل المنسية: المكتبة. لا تنس أن تلعب Pixel Volley أيضًا!

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