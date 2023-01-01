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Portrait of an Obsession

Portrait of an Obsession

poki.com

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Portrait of an Obsession هي لعبة ألغاز ذات طابع رعب تم تطويرها بواسطة FM Studio. إنها أحدث قصة فرعية من سلسلة Forgotten Hill الشهيرة. هذه المرة، تتضمن القصة شخصًا مهووسًا بصورة يحتمل أن تكون ملعونة ويكافح من أجل وضع يديه عليها. ستكون قادرًا على مساعدة بطل الرواية في حل الرموز والمشكلات للعثور على الصورة. استخدم المنطق الخاص بك بالإضافة إلى ميزة التلميح لمساعدتك عندما تصبح الألغاز صعبة. استعد لتحقيق التوازن المثالي بين الرعب والمخيم! كيفية اللعب: انقر على العناصر محل الاهتمام لالتقاطها وتخزينها في المخزون الخاص بك. ومن هناك يمكنك النقر عليها واستخدامها على عناصر أو أبواب أخرى في اللعبة. نبذة عن المنشئ: تم إنشاء صورة شخصية لـ Obsession بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Pixel Volley، Forgotten Hill: Fall، Forgotten Hill: Puppeteer، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento: Love Beyond، Forgotten Hill Memento: Playground، Forgotten Hill: Emergency وكابينة صغيرة في الغابة. .

الموقع الإلكتروني: poki.com

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