Smash Car Idle 2 هي لعبة إدارة خاملة تم إنشاؤها بواسطة FM Studio. استمر في تحطيم السيارات مع أصدقائك في الجزء الثاني من لعبة Smash Car Idle المذهلة! اقفز على السيارة التي تظهر على شاشتك واحطمها بأقصى سرعة ممكنة. سوف تحصل على أموال مقابل هذا! أنفق أموالك على ترقية قوتك وسرعتك، وسرعان ما ستفتح سيارات جديدة، وأصدقاء، وحتى عوالم جديدة! اسحق وحطم واكسب النقود! استمر في النقر أو النقر لتحطيم السيارة وكسب المال. تم إنشاء Smash Car Idle 2 بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب رعب رائعة أخرى على Poki مثل Forgotten Hill Disillusion: The Library، Little Cabin in the Woods، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento: Love Beyond، Forgotten Hill Memento: Playground، Forgotten Hill: Fall، Forgotten Hill. : محرك الدمى والتلة المنسية: الجراحة. لا تنس أن تلعب Pixel Volley أيضًا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

