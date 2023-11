Forgotten Hill: The Wardrobe هي لعبة مخيفة تعتمد على التوجيه والنقر تم تطويرها بواسطة FM Studio. تكتشف أن أخيك يعاني من مرض خطير بعد عودته لزيارة المنزل من مدرسة داخلية، وأن الأمر له علاقة بالمخلوقات التي لا هوادة فيها والتي تتربص به والتي تريد أن تلعب معه لعبة مميتة. استكشف المنزل وحل الألغاز المختلفة للمساعدة في علاج أخيك، واجعله يشرح لك كيفية ارتباط كل هذا بخزانة الملابس الغامضة في إحدى الغرف. هل أنت مستعد لهذه المغامرة التي من شأنها أن ترسل الرعشات أسفل العمود الفقري الخاص بك؟ هناك أشياء أكثر رعبًا من الهياكل العظمية في خزانة منزل أندرسون. انقر على العناصر محل الاهتمام لالتقاطها وتخزينها في مخزونك. ومن هناك يمكنك النقر عليها واستخدامها في عناصر أو أبواب أخرى في اللعبة. تم إنشاء Forgotten Hill: The Wardrobe بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب رعب رائعة أخرى على Poki مثل Forgotten Hill Disillusion: The Library، Little Cabin in the Woods، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento: Love Beyond، Forgotten Hill Memento: Playground، Forgotten Hill: Fall، Forgotten Hill. : محرك الدمى والتلة المنسية: الجراحة. لا تنس أن تلعب Pixel Volley أيضًا!

