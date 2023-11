Forgotten Hill: The Wardrobe 3 هو الجزء الثاني المخيف من لعبة The Wardrobe وThe Wardrobe 2، الذي تم تطويره بواسطة FM Studio. في الوقت المناسب تمامًا لعيد الهالوين، تتفرع القصة إلى مغامرة أخرى مثيرة وعاطفية. بعد أن ورثت خزانة ملابس جميلة المظهر، استقرت بطلتنا وعائلتها في منزلهم وهم سعداء ومفعمون بالأمل. ومع ذلك، فإن الحادث المأساوي الذي يحدث بالقرب من خزانة الملابس يترك شخصيتنا يائسة ووحيدة. مهمتنا هي استكشاف الغرف الغامضة في المنزل الذي توجد به خزانة الملابس هذه، وحل الألغاز من أجل جمع شملك مع أحد أفراد أسرتك المفقودين. توجد كتيبات وتعليمات حول كيفية التواصل مع الموتى في اللعبة، لذا تأكد من تنفيذ كل هذه المهام من أجل إكمال الطقوس. هل أنت مستعد لمغامرة أخرى في عيد الهالوين من شأنها أن ترسل الرعشات إلى أسفل عمودك الفقري؟ انقر على العناصر التي تهمك لالتقاطها وتخزينها في المخزون الخاص بك. ومن هناك يمكنك النقر عليها واستخدامها في عناصر أو أبواب أخرى في اللعبة. عالق؟ جرب ال ؟ أيقونة لمعرفة ما إذا كان يمكنك الحصول على تلميح! Forgotten Hill: The Wardrobe 3 تم إنتاجها بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب رعب رائعة أخرى على Poki مثل Rise of Pico، Forgotten Hill: The Wardrobe 2، Forgotten Hill: The Wardrobe، Forgotten Hill Disillusion: The Library، Little Cabin in the Woods، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento. : Love Beyond، Forgotten Hill Memento: Playground، Forgotten Hill: Fall، Forgotten Hill: Puppeteer وForgotten Hill: الجراحة. لا تنس أن تلعب Pixel Volley أيضًا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

