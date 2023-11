Rise of Pico هي لعبة مخيفة تعتمد على التوجيه والنقر تم تطويرها بواسطة FM Studio. هل أنت مستعد لأحدث مغامرة من عالم Forgotten Hill؟ في هذه المغامرة، تم تكليفك بمهمة غريبة تتمثل في العثور على المخلوق الذي هرب من المختبر. أعد بيكو إلى قفصه مهما كان الثمن! استكشف المنزل الفسيح وحل الألغاز المختلفة للمساعدة في القبض على المخلوق. انقر فوق علامة الاستفهام للحصول على تلميحات إذا كنت عالقًا. استعد لمغامرة من شأنها أن ترسل الرعشات أسفل عمودك الفقري! انقر على العناصر محل الاهتمام لالتقاطها وتخزينها في المخزون الخاص بك. ومن هناك يمكنك النقر عليها واستخدامها في عناصر أو أبواب أخرى في اللعبة. تم إنشاء Rise of Pico بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب رعب رائعة أخرى على Poki مثل Forgotten Hill: The Wardrobe، Forgotten Hill Disillusion: The Library، Little Cabin in the Woods، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento: Love Beyond، Forgotten Hill Memento: Playground، Forgotten. التل: الخريف، التل المنسي: محرك الدمى، التل المنسي: الجراحة. لا تنس أن تلعب Pixel Volley أيضًا!

