Little Cabin in the Woods: A Forgotten Hill Tale هي لعبة ألغاز ذات طابع رعب تم تطويرها بواسطة FM Studio. إنها أحدث قصة فرعية من سلسلة Forgotten Hill الشهيرة. هذه المرة، أنت فتى صغير له ماض مؤلم ويعيش في كوخ غامض. هل ستكون إرادتك للهروب من حياة حزينة ومعزولة كافية لإنقاذك من المأساة الكامنة في الزاوية؟ استعد لتحقيق التوازن المثالي بين الرعب والمخيم! كيفية اللعب: انقر على العناصر محل الاهتمام لالتقاطها وتخزينها في المخزون الخاص بك. ومن هناك يمكنك النقر عليها واستخدامها على عناصر أو أبواب أخرى في اللعبة. نبذة عن المبدع: Little Cabin in the Woods: A Forgotten Hill Tale تم إنشاؤها بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب رعب رائعة أخرى على Poki مثل Forgotten Hill Memento: Buried Things، وForgotten Hill Memento: Love Beyond، وForgotten Hill Memento: Playground، وForgotten Hill: Fall، وForgotten Hill: Puppeteer وForgotten Hill: الجراحة. لا تنس أن تلعب Pixel Volley أيضًا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

