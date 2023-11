Forgotten Hill Disillusion: The Library

خيبة الأمل في التلة المنسية: المكتبة هي فصل جديد في سلسلة التلة المنسية. بعد مرور عام على هروبك من Forgotten Hill، ينتهي بك الأمر في متحف ومكتبة لتتعلم المزيد عن كل الأشياء المخيفة التي واجهتها حتى الآن وتستعيد عقلك. أكمل جميع الألغاز لتعرف المزيد عن قصة Forgotten Hill. طريقة اللعب: انقر على العناصر محل الاهتمام لالتقاطها وتخزينها في مخزونك. ومن هناك يمكنك النقر عليها واستخدامها في العناصر أو الأبواب الأخرى في اللعبة. خيبة الأمل المنسية: تم إنشاء المكتبة بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب رعب رائعة أخرى على Poki مثل Little Cabin in the Woods، وForgotten Hill Memento: Buried Things، وForgotten Hill Memento: Love Beyond، وForgotten Hill Memento: Playground، وForgotten Hill: Fall، وForgotten Hill: Puppeteer وForgotten Hill: جراحة. . لا تنس أن تلعب لعبة Pixel VolleyPixel Volley أيضًا!

