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Forgotten Hill: The Wardrobe 2

Forgotten Hill: The Wardrobe 2

poki.com

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Forgotten Hill: The Wardrobe 2 هي النسخة المخيفة التي تعتمد على التوجيه والنقر للعبة The Wardrobe، والتي تم تطويرها بواسطة FM Studio. في الوقت المناسب لعيد الهالوين، تواصل رحلتك. بعد شراء خزانة ملابس جميلة والعثور على المفتاح الذهبي أثناء الصيد، تبدأ الأمور في التغير. في أحد الأيام، يبدو المنزل فارغًا وتكتشف أن بناتك مفقودات... استكشف المنزل وابحث عن أي أدلة يمكنك العثور عليها! قد يقودونك إلى بناتك... هل أنت مستعد لمغامرة الهالوين الجديدة هذه التي سترسل الرعشات إلى أسفل عمودك الفقري؟ كيف تلعب Forgotten Hill: The Wardrobe 2؟ انقر على العناصر التي تهمك لالتقاطها وتخزينها فيها المخزون الخاص بك. ومن هناك يمكنك النقر عليها واستخدامها في عناصر أو أبواب أخرى في اللعبة. عالق؟ جرب ال ؟ أيقونة لمعرفة ما إذا كان يمكنك الحصول على تلميح! Forgotten Hill: The Wardrobe 2 تم إنتاجها بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب رعب رائعة أخرى على Poki مثل Forgotten Hill: The Wardrobe، Forgotten Hill Disillusion: The Library، Little Cabin in the Woods، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento: Love Beyond، Forgotten Hill Memento: Playground، Forgotten. التل: الخريف، التل المنسي: محرك الدمى، التل المنسي: الجراحة. لا تنس أن تلعب Pixel Volley أيضًا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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