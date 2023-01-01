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Grandma's Delicious Cakes

Grandma's Delicious Cakes

poki.com

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Grandma's Delicious Cakes هي لعبة مخيفة بنقطة ونقر تم تطويرها بواسطة FM Studio. إنه فصل جديد مثير في سلسلة Forgotten Hill. هذه المرة تدور القصة حول امرأة عجوز تخبز كعكًا لذيذًا. ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟ استخدم مهاراتك لحل كل لغز. لقد علقت؟ استخدم ميزة التلميح للتقدم أكثر في القصة. هل يمكنك حل الألغاز في Grandma's Delicious Cakes؟ كيفية اللعب: انقر على العناصر محل الاهتمام لالتقاطها وتخزينها في المخزون الخاص بك. ومن هناك يمكنك النقر عليها واستخدامها في العناصر أو الأبواب الأخرى في اللعبة. نبذة عن المنشئ: تم إنشاء Grandma's Delicious Cakes بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Pixel Volley، Forgotten Hill: Fall، Forgotten Hill: Puppeteer، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento: Love Beyond، Forgotten Hill Memento: Playground، Forgotten Hill: جراحة، كوخ صغير في الغابة. وخيبة الأمل المنسية: المكتبة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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