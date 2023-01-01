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The Left Behind

The Left Behind

poki.com

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The Left Behind - A Forgotten Hill Tale هي لعبة رعب تحتوي على عناصر التوجيه والنقر، وألغاز مصممة بذكاء، وحكاية فريدة من نوعها. هل يمكنك مساعدة الروح القديمة على اكتساب الحرية؟ في أحدث إدخال في عالم Forgotten Hill، هناك جناح جديد للمتحف الغامض مفتوح لك لتستكشفه بالإضافة إلى قصة جديدة تقشعر لها الأبدان! افحص محيطك في كل غرفة. اقرأ المذكرات القديمة، وانتبه إلى التفاصيل، واجمع قطع الألغاز التي يمكن استخدامها لحل أداة غريبة في إحدى غرف المتحف المختلفة. إذا كنت ضائعًا، فما عليك سوى استخدام رمز علامة الاستفهام في الغرفة الصحيحة لطلب تلميح. لذا تفضل وابدأ في اكتشاف الأسرار المظلمة لبعض الشخصيات المثيرة للاهتمام. قد تبقيك هذه اللعبة على حافة مقعدك، لكن قلبك سيشعر بخفة الريشة بعد الانتهاء منها. انقر على العناصر التي تهمك لالتقاطها وتخزينها في مخزونك. ومن هناك يمكنك النقر عليها واستخدامها في عناصر أو أبواب أخرى في اللعبة. تم إنشاء The Left Behind - A Forgotten Hill Tale بواسطة FM Studio. لديهم العديد من الألعاب الأسطورية على Poki مثل Rise of Pico، Forgotten Hill: The Wardrobe، Forgotten Hill Disillusion: The Library، Little Cabin in the Woods، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento: Love Beyond، Forgotten Hill Memento: الملعب، التل المنسي: الخريف، التل المنسي: محرك الدمى، التل المنسي: الجراحة. لا تنس أن تلعب Pixel Volley وSmash Car Idle وSmash Car Idle 2 أيضًا! يمكنك لعب The Left Behind - A Forgotten Hill Tale مجانًا على Poki. يمكنك لعب The Left Behind - A Forgotten Hill Tale على جهازك فقط. الكمبيوتر في الوقت الراهن.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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