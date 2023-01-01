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Grand Mini Slam

Grand Mini Slam

poki.com

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Grand Mini Slam هي لعبة رياضية فريدة من نوعها حيث يجب عليك التقاط كل كرة ورميها إلى جانب الخصم. في هذا التحدي سريع الوتيرة، يجب أن تكون سريعًا في التحرك لالتقاط الكرة القادمة بسرعة ورميها. إذا كان جانبك فارغًا تمامًا وكان جانب الخصم مليئًا بالكرات، فستفوز بالجولة. تأكد من ضرب وحدات القوة التي تظهر من حين لآخر لتحويل اللعبة لصالحك. لا تنس التحقق من غرفة الخزانة لترقية شخصيتك وفتح أشكال جديدة! التحرك - أسهم A/D أو أسهم يسار/يمين اندفاعة - اضغط مرتين على A/D أو أسهم يسار/يمينالتقاط الكرة ورميها - شريط المسافة أو S أو لأسفل تم إنشاء ArrowGrand Mini Slam بواسطة FM Studio. لديهم العديد من الألعاب الأسطورية على Poki مثل Rise of Pico، Forgotten Hill: The Wardrobe، Forgotten Hill Disillusion: The Library، Little Cabin in the Woods، Forgotten Hill Memento: Buried Things، Forgotten Hill Memento: Love Beyond، Forgotten Hill Memento: الملعب، التل المنسي: الخريف، التل المنسي: محرك الدمى، التل المنسي: الجراحة. لا تنس أن تلعب Pixel Volley وSmash Car Idle وSmash Car Idle 2 أيضًا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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