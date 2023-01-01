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Shoot'n'Shout Turbo

Shoot'n'Shout Turbo

poki.com

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Shoot'n'Shout Turbo هي لعبة منصة حركية حيث يمكنك اختبار هدفك من خلال إطلاق النار على الوحوش. لقد غزت كائنات فضائية غريبة الأرض وأنت البطل الوحيد الذي يستطيع إيقافها! التقط بندقيتك والبازوكا للقضاء على جميع الأعداء وإنقاذ العالم في لعبة الرماية هذه القائمة على الفيزياء. صوب بعناية وأطلق النار على جميع الوحوش، لكن احرص على عدم تفويت أو إهدار رصاصاتك - وإلا فسنكون جميعًا محكومين بالفشل! اضغط باستمرار على الماوس أو اضغط لفترة طويلة لبدء التصويب. أطلق للتصوير. تم إنشاء برنامج Shoot'n'Shout Turbo بواسطة FM Studio. لديهم ألعاب رعب رائعة أخرى على Poki مثل Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna، Rise of Pico، Forgotten Hill: The Wardrobe 2، Forgotten Hill: The Wardrobe، Forgotten Hill Disillusion: The Library، Little Cabin in the Woods، Forgotten Hill Memento: الأشياء المدفونة، تذكار التلة المنسية: الحب وراءها، تذكار التلة المنسية: الملعب، التلة المنسية: الخريف، التلة المنسية: محرك الدمى والتلة المنسية: الجراحة. لا تنس لعب Pixel Volley أيضًا! يمكنك لعب Shoot'n'Shout Turbo مجانًا على Poki. يمكن لعب Shoot'n'Shout Turbo على الكمبيوتر والهاتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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