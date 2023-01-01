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Monkey Mart

Monkey Mart

poki.com

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Monkey Mart هي لعبة خاملة/إدارة من إنتاج TinyDobbins. يمكنك التحكم في شخصية قرد لطيفة أنشأت للتو السوبر ماركت الخاص بها. ازرع الفاكهة، وتنقل من محطة إلى أخرى لملء المدرجات بالموز أو الذرة أو أكثر. سوف يلتقطها العملاء وينتظرونك في مكتب أمين الصندوق. يمكنك ترقية شخصيتك، أو فتح محطات عمل جديدة، أو حتى تعيين عمال آخرين لمساعدتك في إدارة المتجر. نقل - WASD أو مفاتيح الأسهمتم إنشاء Monkey Mart بواسطة TinyDobbins. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Stick Defenders، وStick Merge، وMerge Round Racers، وMerge Gangster Cars، وMerge Cyber ​​Racers، وPartyToons. يمكنك لعب Monkey Mart على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Monkey Mart. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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