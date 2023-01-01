Monkey Kick هي لعبة مهارات تم إنشاؤها بواسطة Totebo. ساعد القرد في ركل صديقه إلى أقصى حد ممكن دون أن يفقد زخمه أبدًا. اركل القرد إلى أعلى مستوى ممكن، واستمر في الضغط بإصبعك أو زر الماوس الأيسر للنزول واكتساب الزخم. يجب عليك النزول بالضبط عندما يميل المنحدر إلى الأسفل. سوف يتعطل القرد إذا لم تضغط على الزر في اللحظة المناسبة. انطلق وابدأ في الركل لترى مدى ارتفاع درجاتك وصديقك القرد. "القرد يرى القرد يفعل"؟ لا، العبارة الحقيقية هي "انظر القرد، ركلة القرد"! اركل القرد في الوقت المناسب واضغط باستمرار على إصبعك أو شريط المسافة للنزول واكتساب الزخم. يجب أن تلمس الأرض عندما يتجه المنحدر نحو الأسفل. الركلة أو الهبوط - استمر في الضغط بإصبعك أو زر الماوس الأيسر. تم إنشاء Monkey Kick بواسطة Totebo. العب لعبة المهارات الأخرى الخاصة بهم على Poki: Zomball

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