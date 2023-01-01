James Gun هي لعبة مهارة مضحكة تم إنشاؤها بواسطة Sakkat Studios. لقد تم القبض عليك وتحتاج إلى القفز من نافذة حبيبك الآن! حاول الهبوط على سيارتك الرياضية دون أن تسقط وتؤدي إلى موتك المؤكد. تمسك بالحواف لإبطاء سقوطك، ثم أمسك بحافة أخرى واتركها عندما يكون ذلك آمنًا. ستكتشف قريبًا أن خطورة علاقتك أكثر خطورة بكثير من تلك التي تجعلك تتسلل خارج هذه الشقة. تمسك بحافة - (اضغط باستمرار) شريط المسافة أو زر الفأرة الأيسر أو إصبعك. تم إنشاء Indecent Escape بواسطة استوديوهات السكات. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى مجانًا على Poki: Sweet Run وGround Digger

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