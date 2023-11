GIRP هي لعبة مهارة أنشأها Bennett Foddy. أظهر مهاراتك في تسلق الصخور باستخدام الحروف الأبجدية! اضغط على مفاتيح لوحة المفاتيح المخصصة للصخور الموجودة على الحائط لثني سطحه والصعود إليه. لا تترك مفتاحًا واحدًا دون تثبيت مكانك على الحائط عن طريق الإمساك بمقبض آخر، وإلا ستسقط في الماء. إلى أي مدى يمكنك الذهاب على GIRP؟ شارك اللعبة مع أصدقائك وقارن بين أعلى النتائج التي حققتها! التسلق - اضغط باستمرار على مفاتيح لوحة المفاتيح التي تراها على الشاشة للاستيلاء على المقبض المقابل. تم إنشاء GIRP بواسطة Bennett Foddy. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Get On Top وToo Many Ninjas

