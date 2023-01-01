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Wall of Doom

Wall of Doom

poki.com

اللعب على الويب

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Wall of Doom هي لعبة أركايد حيث عليك الجري والمراوغة وشق طريقك عبر الجدران التي تسرع نحوك! تأكد من أنك في المكان الصحيح، وإلا فستنتهي اللعبة. جمع القطع النقدية حول المستويات لتصبح أسرع والحصول على أعلى الدرجات! إلى أي مدى يمكنك الوصول دون أن تصطدم بجدار الموت؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wall of Doom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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