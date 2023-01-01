Wall of Doom هي لعبة أركايد حيث عليك الجري والمراوغة وشق طريقك عبر الجدران التي تسرع نحوك! تأكد من أنك في المكان الصحيح، وإلا فستنتهي اللعبة. جمع القطع النقدية حول المستويات لتصبح أسرع والحصول على أعلى الدرجات! إلى أي مدى يمكنك الوصول دون أن تصطدم بجدار الموت؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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