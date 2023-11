Into The Pit هي لعبة أركايد حركية تضعك في قتال عنيف. جمع القطع النقدية عن طريق هزيمة الأعداء للانتقال إلى المرحلة التالية، ولكن كن حذرا في معارك رئيسه! دودج الأعداء وأطلق النار لمسح كل مرحلة أثناء التقاط عناصر القوة لجعل اللعبة متفجرة وحاول التغلب على التحدي! WASD أو مفاتيح الأسهم لتحريك / توجيه وحدات الطاقة العب على سطح المكتب أو على الهاتف المحمول على Poki. إذا كنت مهتمًا بألعاب مشابهة للعبة Into the Pit، فقم بإلقاء نظرة على ألعاب Arcade الخاصة بنا. استمتع بالتصفح هنا على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

