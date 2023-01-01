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Into the Pit

Into the Pit

poki.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Into The Pit هي لعبة أركايد حركية تضعك في قتال عنيف. جمع القطع النقدية عن طريق هزيمة الأعداء للانتقال إلى المرحلة التالية، ولكن كن حذرا في معارك رئيسه! دودج الأعداء وأطلق النار لمسح كل مرحلة أثناء التقاط عناصر القوة لجعل اللعبة متفجرة وحاول التغلب على التحدي! WASD أو مفاتيح الأسهم لتحريك / توجيه وحدات الطاقة العب على سطح المكتب أو على الهاتف المحمول على Poki. إذا كنت مهتمًا بألعاب مشابهة للعبة Into the Pit، فقم بإلقاء نظرة على ألعاب Arcade الخاصة بنا. استمتع بالتصفح هنا على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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