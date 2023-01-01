Crossy Road هي لعبة أركايد تم إنشاؤها بواسطة Hipster Whale بطريقة لعب مشابهة للعبة Frogger الكلاسيكية. في Crossy Road، عليك تفادي حركة المرور، والقفز عبر جذوع الأشجار، وتجنب القطارات، وجمع القطع النقدية. تأكد من أنك لا تبقى ثابتًا لفترة طويلة وإلا ستصاب بالنخب! تحصل كل لعبة من ألعاب Crossy Road على عملات معدنية يمكن استخدامها لفتح شخصيات جديدة ومثيرة. فقط على Poki يمكنك لعب Crossy Road حصريًا عبر الإنترنت مجانًا في المتصفح. هل تبحث عن المزيد من الألعاب للعب؟ قم بمراجعة صفحة الألعاب الشعبية لدينا. استخدم مفاتيح الأسهم للتحرك جانبًا أو للأمام. لا تقف في طريق السيارات القادمة، أو غيرها من الأشياء الواردة.

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