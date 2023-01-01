Subway Surfers هي لعبة عداء كلاسيكية لا نهاية لها. ستلعب دور جيك، الذي يركب الأمواج في مترو الأنفاق ويحاول الهروب من المفتش الغاضب وكلبه. سيتعين عليك تفادي القطارات، والترام، والعقبات، والمزيد للوصول إلى أبعد مدى ممكن في لعبة الجري التي لا نهاية لها. اجمع العملات المعدنية لفتح عناصر القوة والعتاد الخاص لمساعدتك على المضي قدمًا في كل مرة في Subway Surfers. علاوة على ذلك، يمكن استخدام العملات المعدنية لفتح شخصيات ولوحات مختلفة. باستخدام مفاتيحك، يمكنك تخصيص الشخصيات وترقية ألواح الطيران الخاصة بك بصلاحيات خاصة. لا تنس إكمال الجوائز، لأنها تعطيك المفاتيح. في "MyTour"، يمكنك جمع المكافآت من إكمال عمليات البحث عن الكلمات يوميًا. يمكنك أيضًا العثور على مهمات هناك. تم إنشاء Subway Surfers بواسطة Kiloo وSybo في عام 2012. وحتى يومنا هذا، فهي واحدة من أكثر الألعاب شعبية على الإنترنت! أصبحت Subway Surfers بتنسيق HTML5، لذا يمكنك لعب اللعبة الآن على هاتفك المحمول والكمبيوتر اللوحي عبر الإنترنت في متصفحك حصريًا على Poki . بجانب ذلك، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بلعب Subway Surfers على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك لعب اللعبة مجانًا دون الحاجة إلى تنزيلها. إذا كنت مهتمًا بألعاب مشابهة للعبة Subway Surfers، فقم بإلقاء نظرة على ألعاب الجري لدينا. استمتع بركوب الأمواج هنا على Poki! تستمر جولة Subway Surfers العالمية في سنغافورة! استمتع بمشاهدة الحدائق الرائعة بجانب الخليج، وتصفح عبر تمثال الميرليون الرائع في الحديقة بالقرب من المنطقة التجارية الصاخبة، وخذ نفسًا عميقًا عند المرور عبر الطبيعة الجميلة في الحدائق النباتية بينما تحلق أبراج سنغافورة الطائرة على مسافة بعيدة. تلعب هذه اللعبة على Poki باستخدام لوحة المفاتيح: نعم! يمكنك لعب اللعبة مجانًا في متصفحك دون الحاجة إلى تنزيل اللعبة. العب Subway Surfers باستخدام لوحة المفاتيح والماوس. يمكنك أيضًا الوصول إلى وضع ملء الشاشة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. تم إنشاء Subway Surfers بواسطة Kiloo وSybo، ومقرهما في الدنمارك. وصلت لعبة Subway Surfers إلى رقم قياسي بلغ 1.8 مليار عملية تنزيل وفقًا لـ Sybo Games (2021).

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