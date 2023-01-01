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Too Many Ninjas

Too Many Ninjas

poki.com

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Too Many Ninjas هي لعبة أركيد من نوع Action arcade أنشأها Bennett Foddy. العب كمحارب كاتانا أثناء كمين النينجا. لا يمكنك تحريك شخصيتك، لكن يمكنك تحريك سيفك بحرية. استخدم مفاتيح الأسهم لإبعاد الشوريكين القادم وقطع النينجا المقتربين دون التعرض للأذى. يصبح النينجا أكثر إصرارًا مع مرور الوقت، وبالتالي تصبح اللعبة أكثر صعوبة تدريجيًا. حاول التغلب على أعلى الدرجات التي حققها أصدقاؤك وشارك معهم عددًا كبيرًا جدًا من النينجا! استخدم مفاتيح الأسهم لتحريك كاتانا الخاصة بك نحو اتجاه الهجوم القادم. حرك كاتانا - مفاتيح الأسهم تم إنشاء عدد كبير جدًا من النينجا بواسطة Bennett Foddy. العب لعبة الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Get On Top

الموقع الإلكتروني: poki.com

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