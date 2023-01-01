War Lands هي لعبة لعب أدوار مليئة بالإثارة مع زنزانات وأعداء تم إنشاؤها من الناحية الإجرائية. تبدأ كمحارب يمكنه التخصص في أي شجرة مهارات، سواء كانت السيف والدرع أو القدرات السحرية. ستواجه جحافل من الهياكل العظمية والمعالجات والمتصيدين والعديد من الأعداء الذين سيسقطون عناصر وأسلحة جديدة. تأكد من تدمير الكائنات البيئية للعثور على الغنائم القيمة، لأنها ستساعدك على تحسين معداتك ونوباتك. ستكون كل طريقة لعب مختلفة عندما تلعب War Lands. استعدوا واستعدوا لهذه المغامرة الخيالية الفريدة! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم الهجوم - لوحة زر الماوس الأيسر - قائمة الأحرف الفضائية - مخزون C - الإيقاف المؤقت B - تم إنشاء PWar Lands بواسطة Titan Games Studio. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

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