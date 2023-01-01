Fantasy Merger هي لعبة إدارة تجمع بين الأجزاء الممتعة من ألعاب تمثيل الأدوار الخيالية وألعاب معارك بطاقات التداول في حزمة ساحرة. هدفك هو حماية بطاقة البطل الخاصة بك، تقويتها، وقتل جميع أعدائك ونهبهم. اضغط على بطاقتك بشكل متكرر لتعزيز هجماتك. قم بسحب وإسقاط السيوف والجرعات المتطابقة أسفل بطاقتك لدمجها في إصدارات أقوى ومتطورة. ستزداد قوتك عندما تقوم بدمج العناصر وهزيمة الأعداء. تأكد من زيارة المتجر بشكل متكرر حتى لا تفوت أي فرصة لتصبح أقوى! هل أنت مستعد لأن تكون البطل الأكثر شجاعة الذي شهدته هذه المملكة على الإطلاق؟ اضغط على بطاقتك بشكل متكرر لتعزيز هجومك. قم بسحب وإسقاط السيوف والجرعات المتطابقة لدمجها في نسخة أقوى ومتطورة. تم إنشاء Fantasy Merger بواسطة Dedra Games. لديهم منصة أخرى للتشغيل السريع على Poki: OvO Dimensions. يمكنك لعب Fantasy Merger مجانًا على Poki. يمكن لعب Fantasy Merger على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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