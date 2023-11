انظر، غنائمك! هي لعبة ورق تتضمن زاحف الزنزانة وعناصر لعب الأدوار معًا. ستبدأ ببطاقة بطلك التي تشير إلى قدراته الهجومية والدفاعية. تتمحور حول بطاقتك، وستحصل أيضًا على مجموعة عشوائية من مواجهاتك داخل الزنزانة الغامضة المليئة بالسحر والخبرة والمكافآت والمخاطر. كل ما عليك فعله هو تحريك بطاقة البطل الخاصة بك إلى اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل. مهما كانت البطاقة التي يمر بها بطلك، فسوف يتفاعل معها أو يتقاتل معها. انتبه إلى نقاط صحتك حتى لا تموت على يد أحد الزعماء الأقوياء في اللعبة. قم بالمرور عبر الأبراج المحصنة، وفتح الصناديق، وشرب الإكسير، وجمع العملات المعدنية، وإلقاء الكرات النارية، وتجنب الفخاخ السامة والمسننة، وهزيمة الزعماء. مع كل زعيم تهزمه، لديك فرصة لترقية بطلك كلما أصبحت أقوى. انطلق وابدأ في استكشاف الزنزانات المحفوفة بالمخاطر وكن سيد الزنزانات المطلق في Look، Your Loot! تحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم (اسحب على شاشة اللمس) لديك 11 بطلًا بتكتيكات مختلفة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الغنائم. هم الفارس، الساحر، بالادين، اللص، المدمر، الكاهن الداكن، السير لانسلوت، بيرسيركر، القاتل، طبيب الطاعون ورامي السهام. انظر، غنائمك! تم إنشاؤه بواسطة دراغوشا. العب لعبة تمثيل الأدوار الأخرى ثلاثية الأبعاد على Poki: Foggy Fox. يمكنك لعب Look, Your Loot! مجانًا على Poki.Look، غنائمك! يمكن تشغيلها على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

