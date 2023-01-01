Card Hog هي لعبة بطاقات زاحفة محصنة تم إنشاؤها بواسطة SnoutUp Games. انطلق في رحلة في زنزانات لا نهاية لها، واجمع الغنائم، وخوض معارك تبادل الأدوار ضد العشرات من الأعداء الفريدين مثل السلايم والفرسان والزومبي والأجانب ومصاصي الدماء! يمكنك الاستفادة من بناء سطح السفينة لتغيير سير اللعبة وتحسين فرصك في البقاء على قيد الحياة من خلال الترقيات الدائمة. هناك أكثر من مائة بطاقة يمكنك اكتشافها مليئة بالتفاعلات الفكاهية، ووحدات القوة الرائعة، ومعارك الزعماء المثيرة، وغير ذلك الكثير! احصل على استعداد لاستغلال الكمبيوتر طوال اليوم في لعب هذه اللعبة! حرك بطاقة الخنزير الخاصة بك نحو البطاقة التي تريد التفاعل معها. حرك - مفاتيح الأسهم، WASD أو اضغط على فتحة البطاقة المطلوبة. تم إنشاء بطاقة الخنزير بواسطة Snoutup Games. العب ألعاب الخنازير الحلوة الأخرى على Poki: Iron Snout وBacon May Die وCave Blast وHop Chop وBunny Goes Boom وNinja Shurican

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