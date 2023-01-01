Iron Snout هي لعبة قتال عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة SnoutUp حيث تلعب دور خنزير وعليك محاربة الذئاب. لكمة، اركل، واقلب طريقك عبر موجات من الذئاب والأشرار الآخرين. دودج المحاور والمقذوفات الأخرى التي تم إلقاؤها بعيدًا باستخدام مفاتيح الأسهم. العب لعبة Iron Snout لتُظهر لهؤلاء الذئاب ألا يعبثوا مع الخنازير. يمكنك أنت وصديقك لعب Iron Snout مجانًا في وضع Wolfieball ثنائي اللاعبين، أو يمكنك مواجهة الذئاب منفردًا في الوضعين الكلاسيكي وSudden Death. وقد حصلت Iron Snout هذا العام على تحديث عيد الميلاد مع Santa-snoutfit الرائعة. كما يمكنك الفوز بجوائز من خلال استكمال الإنجازات. استخدم مفاتيح الأسهم للقفز وضرب الذئاب. شاهد الترتيب الذي تظهر به المقذوفات والأعداء؛ يمكنك التحقق من إحصائياتك في Iron Snout على شاشة العنوان الرئيسية؛ تقدم Iron Snout عالمين: المدينة والغابة، اللذين يغيران أنواع الأعداء والمقذوفات. تم إنشاء Iron Snout بواسطة SnoutUp Games ومقرها ليتوانيا. ربما تعرف ألعاب SnoutUp من ألعاب إطلاق النار التي تحمل سمة الخنازير Cave Blast، ولعبة الضرب Bacon May Die (التي تحمل سمة الخنازير أيضًا)، ولعبة تقطيع لحم الخنزير التي تقاتل الخنازير بالسيف، ولعبة قفز النينجا Ninja Shurican.

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