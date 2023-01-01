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Bacon May Die

Bacon May Die

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في Bacon May Die أنت خنزير يقاتل في طريقك عبر جحافل الأعداء. أنت مقاتل ماهر ولديك سلاح تحت تصرفك إذا أصبح حشد الأعداء كبيرًا جدًا. Bacon May Die هي لعبة مضحكة يمكنك أيضًا لعبها مع لاعبين على نفس الكمبيوتر. انتقل إلى وضع "الحظيرة" للتغلب على أعدائك مع أصدقائك. لا تنس إضفاء الطابع الشخصي على خنزيرك بعناصر مختلفة مثل القبعات أو النظارات أو القلائد أو السراويل. يمكنك إنشاء عدد لا يحصى من المجموعات المختلفة لجعل خنزيرك هو الأروع في المدينة. بالمناسبة، لا تنس إحضار دجاجك الأليف إلى المعركة لأنه يحتوي على منقار شرس. تحرك وقاتل - مفاتيح الأسهم أطلق - اضغط مع الاستمرار على السهم الأيسر/الأيمن تحرك وقاتل - WASDS أطلق النار - اضغط مع الاستمرار على A/DBacon قد يموت تم إنشاؤه بواسطة SnoutUp Games ومقرها في ليتوانيا. ربما تعرف ألعاب SnoutUp من المقاتل ذو طابع الخنازير Iron Snout

الموقع الإلكتروني: poki.com

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