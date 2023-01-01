Space Thing هي لعبة إطلاق نار ذات طابع فضائي حيث تقاتل من أجل الهيمنة في الفضاء الخارجي. اختبر ردود أفعالك ضد خصوم الذكاء الاصطناعي في تجربة أركيد سريعة الوتيرة. ستفتح العديد من أشكال الشخصيات أثناء لعبك للعبة. تأكد من استخدام التقاط كل قوة تراها، واستخدام درعك بانتظام إذا كنت تريد أن تكون جيدًا في البقاء على قيد الحياة في الفضاء الخارجي. تحقق من وضع الغزاة لتحقيق أقصى قدر من المتعة. ولا تنس أن تلعب لعبة محلية متعددة اللاعبين ضد أصدقائك. لذلك لا تنس مشاركة Space Thing مع أصدقائك واستمتع بوقتك! التحرك - WAD أو مفاتيح الأسهم إطلاق النار - H أو ZSwitch aim - تم إنشاء J أو XSpace Thing بواسطة Brad Erkkila. العب ألعاب الألغاز غير الرسمية والمسلية الأخرى على Poki: squish-machine-2 وCastle Pals وFlipchamps Dual Strike وSquish Machineيمكنك لعب Space Thing مجانًا على Poki. يمكنك لعب Space Thing على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية. .

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