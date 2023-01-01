WebCatalog
Space Thing

Space Thing

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Space Thing على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Space Thing هي لعبة إطلاق نار ذات طابع فضائي حيث تقاتل من أجل الهيمنة في الفضاء الخارجي. اختبر ردود أفعالك ضد خصوم الذكاء الاصطناعي في تجربة أركيد سريعة الوتيرة. ستفتح العديد من أشكال الشخصيات أثناء لعبك للعبة. تأكد من استخدام التقاط كل قوة تراها، واستخدام درعك بانتظام إذا كنت تريد أن تكون جيدًا في البقاء على قيد الحياة في الفضاء الخارجي. تحقق من وضع الغزاة لتحقيق أقصى قدر من المتعة. ولا تنس أن تلعب لعبة محلية متعددة اللاعبين ضد أصدقائك. لذلك لا تنس مشاركة Space Thing مع أصدقائك واستمتع بوقتك! التحرك - WAD أو مفاتيح الأسهم إطلاق النار - H أو ZSwitch aim - تم إنشاء J أو XSpace Thing بواسطة Brad Erkkila. العب ألعاب الألغاز غير الرسمية والمسلية الأخرى على Poki: squish-machine-2 وCastle Pals وFlipchamps Dual Strike وSquish Machineيمكنك لعب Space Thing مجانًا على Poki. يمكنك لعب Space Thing على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية. .

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Space Thing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Squish Run

Squish Run

poki.com

Castle Pals

Castle Pals

poki.com

Spike Buddies

Spike Buddies

poki.com

Flipchamps Dual Strike

Flipchamps Dual Strike

poki.com

Blockpost Legacy

Blockpost Legacy

poki.com

Squish Machine

Squish Machine

poki.com

Battle Forces

Battle Forces

poki.com

Space Ballz

Space Ballz

poki.com

Narrow.One

Narrow.One

poki.com

Archer Castle

Archer Castle

poki.com

Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Buddies

poki.com

Blockpost

Blockpost

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية