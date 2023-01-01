Flipchamps Dual Strike هي لعبة حركة ثنائية اللاعبين أنشأها براد إركيلا. في هذه المنافسة بين المجرات، عليك أن تثبت جدارتك من خلال إظهار قوتك. سوف يتسبب الخاسرون في تدمير كواكبهم، لذا عليك أن تكون سريعًا جدًا في الوقوف على قدميك. قم بالقفز بين المنصات الموجودة في الزوايا الأربع للشاشة لالتقاط الطاقة. بمجرد تحميل قوتك، يمكنك إطلاق العنان لهجومك الخاص على خصمك. هل لديك ما يلزم للفوز بهذه المنافسة؟ تحرك اللاعب 1 - WASDAttack - C & VP Player 2Move - مفاتيح الأسهم الهجوم - K & LF تم إنشاء Flipchamps Dual Strike بواسطة Brad Erkkila. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Castle Pals وSquish Machine

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