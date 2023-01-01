Castle Defender Saga هي لعبة محاكاة للمعركة حيث يتعين عليك هزيمة قاعدة العدو قبل أن يهزموك! قم بإجراء ترقيات لبرجك، وأضف المزيد من الرماة واستخدم التعزيزات لتتفوق على خصمك. أرسل جيشك بشكل استراتيجي لمواجهة العدو وتحقيق النصر! هل يمكنك أن تصبح المدافع النهائي عن القلعة؟ استخدم الفأرة لترقية الأعداء وشرائهم وإرسالهم لهزيمة خصومك! تم إنشاء Castle Defender Saga بواسطة MarketJS. اطلع على بعض ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Idle Mining Empire وStupid Zombies وLudo Hero!

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