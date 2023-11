Rally Champion هي لعبة سباق سيارات واقعية حيث يجب عليك السباق للوصول إلى المركز الأول في مسارات السباق المختلفة في جميع أنحاء العالم. في هذه اللعبة، يمكنك اختبار مدى جودة قيادتك على مسارات رائعة مستوحاة من الغابات بينما تستمتع بموسيقى تصويرية جميلة. انطلق بأقصى سرعة وحقق أسرع الدرجات في إطار فترة زمنية محددة. استخدم مهاراتك في التوجيه، وانجرف عبر منحنيات الطريق، واركب على ممرات السرعة لتتفوق على خصمك. قم بتوجيه حاجتك إلى السرعة وإنهاء كل سباق في Rally Champion! Steer - A/D أو مفاتيح الأسهم - الإيقاف المؤقت - تم إنشاء EscRally Champion بواسطة MarketJS. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Stupid Zombies 2، وCastle Blocks، وIdle Startup Tycoon، وIdle Mining Empire، وIdle Money Tree، وStupid Zombies، وClassic Solitaire، وCastle Fight With Buddies، وPing Pong، وSudoku Village، وTactical Squad، وSuper Bubble Shooter. و Mine Sweeper و Mine Sweeper و 8 Ball Pool With Buddies و Mahjong Pyramids و Unblock It و Power Badminton و True Love Calculator و Hangman و Ludo Hero و math-trivia-lite و Super Girl Story و Typing Fighter يمكنك لعب Rally Champion مجانًا على يمكن لعب Poki.Rally Champion على جهاز الكمبيوتر والهاتف والأجهزة اللوحية.

