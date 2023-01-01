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Stupid Zombies 2

Stupid Zombies 2

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Stupid Zombies 2 هي لعبة ألغاز تتيح لك القتال ضد جحافل الزومبي من خلال إطلاق النار عليهم بأقل عدد ممكن من الرصاص. سوف تمر رصاصاتك عبر الزومبي وتضرب كل واحد منهم في الطريق. ترتد رصاصاتك أيضًا، لذا ننصحك بالتفكير خارج الصندوق في لقطاتك وأن تكون مبدعًا. اعمل على زواياك لتسجيل أكبر عدد من عمليات قتل الزومبي. هل أنت مستعد لضرب عصفورين بحجر واحد... أو اثنين من الزومبي بمسدس واحد... أو شيء من هذا القبيل...؟ (الماوس) صوِّب بالمؤشر وانقر للتصويب (الهاتف المحمول) صوِّب من خلال الضغط باستمرار على إصبعك ثم حرره لإطلاق النارStupid Zombies 2 تم إنشاؤه بواسطة MarketJS. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Castle Blocks وIdle Startup Tycoon وIdle Mining Empire وIdle Money Tree وStupid Zombies وClassic Solitaire وPing Pong وSudoku Village وTactical Squad وSuper Bubble Shooter وMine Sweeper وMine Sweeper و8 Ball. Pool With Buddies، وMahjong Pyramids، وUnblock It، وPower Badminton، وTrue Love Calculator، وHangman، وLudo Hero، وmath-trivia-lite، وSuper Girl Story، وTyping Fighter. يمكنك لعب Stupid Zombies 2 مجانًا على Poki. يمكن لعب Stupid Zombies 2 على Poki. جهاز الكمبيوتر الخاص بك والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stupid Zombies 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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