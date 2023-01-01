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Castle Blocks

Castle Blocks

poki.com

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Castle Blocks هي لعبة خاملة حيث يمكنك إنشاء قلعة أحلامك في العديد من البيئات المختلفة التي تعود للقرون الوسطى والخيال. كل ما عليك فعله هو إنشاء إطار فارغ والبدء في بناء أحلامك على القماش. ما عليك سوى سحب الكتل وإسقاطها على الشبكة وتغيير موضع الكائنات حتى تحصل على صورة لمبنى رائع يستحق أن يكون موطنًا للعديد من الإمبراطوريات والسلالات. يمكنك إضافة وحدات بناء مستوحاة من مختلف الثقافات والحضارات المختلفة، حتى تتمكن من إنشاء مشاريع ذات طابع خاص، أو حتى دمج الثقافات معًا! تأكد من استكشاف مناظر الخلفية المختلفة التي يمكنك تطبيقها. يمكنك حفظ قلعتك كصورة بمجرد أن تصبح راضيًا عن إبداعك. لا تنس مشاركة Castle Block مع أصدقائك وإظهار القلاع التي قمت بإنشائها لبعضكم البعض. البناء - قم بسحب الكتل وإسقاطها على الشبكة وتغيير موضع الكائنات. يتم إنشاء Castle Blocks بواسطة MarketJS. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Idle Startup Tycoon، وIdle Mining Empire، وIdle Money Tree، وStupid Zombies، وClassic Solitaire، وPing Pong، وSudoku Village، وTactical Squad، وSuper Bubble Shooter، وMine Sweeper، وMine Sweeper، و8 Ball Pool With Buddies. وMahjong Pyramids وUnblock It وPower Badminton وTrue Love Calculator وHangman وLudo Hero وmath-trivia-lite وSuper Girl Story وTyping Fighterيمكنك لعب Castle Blocks مجانًا على Poki.يمكن لعب Castle Blocks على الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاص بك الأجهزة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Castle Blocks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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