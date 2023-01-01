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Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Buddies

poki.com

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Castle Fight With Friends هي لعبة متعددة اللاعبين تمكنك من القتال ضد خصم عبر الإنترنت حيث تقومون بإطلاق النار على قلاع وجيش بعضكم البعض. يوجد أمام قلعتك مدفع يتأرجح باستمرار بين أقصى يسار الشاشة وأقصى يمينها. مهمتك هي إطلاق المدفع عندما يحين الوقت المناسب حتى يضرب جحافل الأعداء. يبدأ الجنود تلقائيًا في مهاجمة القلعة المقابلة بمجرد عبورهم - لذا ابذل قصارى جهدك لإيقافهم قبل أن يتمكنوا من العبور. العب على الإنترنت ضد أعداء حقيقيين، أو قم بإنشاء غرفتك الخاصة وقم بدعوة أصدقائك! استخدم شريط المسافة أو النقر بالماوس الأيسر لإطلاق كرة مدفع. إذا كنت تستخدم جهازًا محمولاً، فاستخدم إصبعك للنقر على الشاشة بدلاً من ذلك. تم إنشاء Castle Fight With Friends بواسطة MarketJS. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Stupid Zombies 2، وCastle Blocks، وIdle Startup Tycoon، وIdle Mining Empire، وIdle Money Tree، وStupid Zombies، وClassic Solitaire، وPing Pong، وSudoku Village، وTactical Squad، وSuper Bubble Shooter، وMine Sweeper، وMine. Sweeper و8 Ball Pool With Buddies وMahjong Pyramids وUnblock It وPower Badminton وTrue Love Calculator وHangman وLudo Hero وmath-trivia-lite وSuper Girl Story وTyping Fighterيمكنك لعب Castle Fight With Friends مجانًا على Poki.Castle. يمكن لعب لعبة Fight With Friends على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Castle Fight With Buddies. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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