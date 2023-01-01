WebCatalog
Tactical Squad

Tactical Squad

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tactical Squad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التكتيكية Squad هي لعبة إطلاق نار تم إنشاؤها بواسطة MarketJS. أنت عضو في الفرقة التكتيكية وتم تكليفك بالقضاء على رجل العصي المستهدف. استخدم تكبير قناصك للإشراف على المنطقة. يجب عليك التصرف بسرعة ولكن أيضًا بهدوء. انتبه إلى عدم إطلاق النار على أي أهداف مدنية أو بريئة أثناء تحديد هدف العصا. سوف تكسب المال للقضاء على الهدف الصحيح. استخدم الأموال التي كسبتها لشراء بنادق أفضل. هل يمكنك أن تكون أفضل قاتل محترف في العالم؟ الهدف - اسحب مؤشر الماوس / إصبعك حوله - أطلق النار - زر الماوس الأيسر / اضغط على الزر الأحمر. تم إنشاء الفرقة التكتيكية بواسطة MarketJS. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Super Bubble Shooter، وMine Sweeper، وMine Sweeper، و8 Ball Pool With Buddies، وMahjong Pyramids، وUnblock It، وPower Badminton، وTrue Love Calculator، وHangman، وLudo Hero، وmath-trivia-lite، وSuper Girl قصة وكتابة مقاتلة

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tactical Squad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Casual Chess

Casual Chess

poki.com

Mine Sweeper

Mine Sweeper

poki.com

Sudoku Village

Sudoku Village

poki.com

Mortal Cage Fighter

Mortal Cage Fighter

poki.com

Ping Pong

Ping Pong

poki.com

Classic Solitaire

Classic Solitaire

poki.com

New York Jigsaw Puzzle

New York Jigsaw Puzzle

poki.com

8 Ball Pool With Buddies

8 Ball Pool With Buddies

poki.com

Spades

Spades

poki.com

London Jigsaw Puzzle

London Jigsaw Puzzle

poki.com

Super Bubble Shooter

Super Bubble Shooter

poki.com

Mahjong Pyramids

Mahjong Pyramids

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية