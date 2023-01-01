Tactical Squad

التكتيكية Squad هي لعبة إطلاق نار تم إنشاؤها بواسطة MarketJS. أنت عضو في الفرقة التكتيكية وتم تكليفك بالقضاء على رجل العصي المستهدف. استخدم تكبير قناصك للإشراف على المنطقة. يجب عليك التصرف بسرعة ولكن أيضًا بهدوء. انتبه إلى عدم إطلاق النار على أي أهداف مدنية أو بريئة أثناء تحديد هدف العصا. سوف تكسب المال للقضاء على الهدف الصحيح. استخدم الأموال التي كسبتها لشراء بنادق أفضل. هل يمكنك أن تكون أفضل قاتل محترف في العالم؟ الهدف - اسحب مؤشر الماوس / إصبعك حوله - أطلق النار - زر الماوس الأيسر / اضغط على الزر الأحمر. تم إنشاء الفرقة التكتيكية بواسطة MarketJS. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Super Bubble Shooter، وMine Sweeper، وMine Sweeper، و8 Ball Pool With Buddies، وMahjong Pyramids، وUnblock It، وPower Badminton، وTrue Love Calculator، وHangman، وLudo Hero، وmath-trivia-lite، وSuper Girl قصة وكتابة مقاتلة

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