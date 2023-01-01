8 Ball Pool With Buddies

8Ball Pool With Buddies هي لعبة رياضية تم إنشاؤها بواسطة MarketJS. في هذه اللعبة، هدفك هو وضع كل الكرات المخصصة لك في الثقوب الموجودة على جانبي طاولة البلياردو. يتم تخصيص المواد الصلبة والخطوط للاعبين بناءً على الكرة الأولى التي تم وضعها في الوعاء بعد الاستراحة. يتم تعيين هذا النوع للاعب الذي وضع الكرة في وعاء. ارتقِ بالمستوى واكسب عملات البلياردو مقابل انتصاراتك. العب البلياردو ضد لاعبين آخرين أو أصدقاء في مباريات 1 ضد 1، أو شارك في البطولات لتحقيق فوز كبير! لا تنس التحقق من Pool Shop للحصول على خيارات التخصيص! اضغط باستمرار وصوب بإصبعك أو بزر الفأرة الأيسر. حرر لتصويب الكرة. تم إنشاء لعبة 8Ball Pool With Buddies بواسطة MarketJS. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Mahjong Pyramids، وUnblock It، وPower Badminton، وHangman، وLudo Hero، وmath-trivia-lite، وSuper Girl Story، وTyping Fighter.

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