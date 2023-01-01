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Archer Castle

Archer Castle

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Archer Castle هي لعبة برج دفاعية ثلاثية الأبعاد حيث تقوم باستدعاء أنواع مختلفة من الوحدات والسحر للسيطرة على الحصن. هناك وحوش شريرة قادمة لمهاجمة مملكتك الجميلة، ويجب عليك استخدام مهاراتك الإستراتيجية للدفاع عنها! اطلب المساعدة من الفرسان والرماة، وقم بترقية مستوى قلعتك، واستخدم التعويذات لمنح وحداتك القوة وزيادة السرعة، بل وقم بإسقاط نيزك مدمر على أعدائك! ستكسبك المعارك الخبرة والذهب، لكن خزينتك ستولد أيضًا بعض الأموال من تلقاء نفسها. أنفق أرباحك بعناية لتعزيز قلعتك وحماية جميع مواطنيك من الأذى. لا تنس مشاركة قلعة آرتشر مع أصدقائك! استخدم إصبعك أو زر الماوس الأيسر لتحديد وحدة أو تعويذة أو ترقية. تم إنشاء قلعة آرتشر بواسطة EasyCats. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Archer Castle مجانًا على Poki. يمكن لعب Archer Castle على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Archer Castle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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