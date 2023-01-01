Archer Master 3D: Castle Defense هي لعبة محاكاة ذات طابع العصور الوسطى تم إنشاؤها بواسطة CyberGoldfinch. احصل على سهامك واستعد لتكون آخر شخص يدافع عن القلعة! أطلق النار على الأعداء الغزاة بأسرع ما يمكن واستخدم الترقيات لجعل شخصيتك أقوى. لقد هجرتك معظم أنحاء المدينة، فهل لديك ما يلزم لإنقاذ منزلك؟ ضوابط: WASD أو مفاتيح الأسهم - تحرك مفتاح المسافة - القفز التحول - تشغيل هـ - تجهيز القوس زر الماوس الأيسر - قم بالتصوير، مع الاستمرار لسحب الخيط بقوة أكبر زر الفأرة الأيمن - الهدف التمرير بالماوس أو Z/X - تكبير/تصغير عن الخالق: تم إنشاء Archer Master 3D: Castle Defense بواسطة CyberGoldfinch. وهم أيضًا منشئو العديد من ألعاب المحاكاة الرائعة الأخرى مثل Deer Simulator وTiger Simulator والمزيد!

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