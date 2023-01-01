Noob Archer هي لعبة ألغاز تحتوي على عناصر إطلاق نار. لقد تم اجتياح العالم من قبل الزومبي، ويجب عليك تخليص العالم من الزومبي الشرير في كل مرة! استخدم القوس والسهم الخاص بك لمسح كل مستوى مصمم بعناية من الزومبي. سيموت الزومبي في هذه اللعبة بمجرد أن يصيبهم أحد أسهمك (أو خطر بيئي مثل الديناميت). لذا صوب بعناية واستمتع باكتشاف طرق إبداعية متعددة لإطلاق النار على الزومبي. ستمنحك بعض المستويات سهامًا أقل من عدد الزومبي، لذا سيتعين عليك أيضًا وضع إستراتيجيات ومحاولة تدمير أعداء متعددين باستخدام سهم واحد. لا تتردد في تخطي المستوى إذا كنت عالقا. هل يمكنك إنهاء جميع المستويات الـ 150 في Noob Archer؟ اضغط مع الاستمرار على زر الفأرة الأيسر أو بإصبعك للتصويب، ثم حرّره لإطلاق النار. تم إنشاء Noob Archer بواسطة Vanorium. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Noob Archer مجانًا على Poki. ويمكن لعب Noob Archer على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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