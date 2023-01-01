B.C. Bow Contest

قبل الميلاد مسابقة القوس هي لعبة رماية بالقوس تعتمد على المهارات، تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. قم بتوجيه الأهداف عن طريق سحب الهدف للعثور على الزاوية المثالية والقوة لإطلاق سهمك! هناك طن من المستويات في مسابقة القوس! تبادل لاطلاق النار، وتكون دقيقة! حاول إكمال جميع المستويات! هل أنت مستعد لتكون رامي السهام المثالي؟ قم بسحب وإسقاط النقر بالماوس الأيسر للتصويب، ثم أطلق سراحه لإطلاق النار على BC. تم إنشاء Bow Contest بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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