Arcane Archer هي لعبة مغامرات خيالية حيث تلعب دور رامي السهام، كما خمنت ذلك! احمل القوس والسهم، وشق طريقك عبر جحافل الوحوش وتجنب العقبات الخطيرة. في نهاية كل مستوى، هناك ترقية سحرية في انتظارك. يمكن أن تمنحك هذه المزيد من الصحة والدروع العائمة وسهام الجليد والمزيد! تم تصميم اللعبة لإنشاء مستويات جديدة لم يسبق لها مثيل في كل مرة تلعب فيها، لذلك هناك دائمًا تحدي جديد في انتظارك. هل يمكنك اجتياز عالم Arcane Archer الخطير؟

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