WebCatalog
Mageclash.io

Mageclash.io

mageclash.io

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mageclash.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Mageclash.io هي لعبة خيالية متعددة اللاعبين حيث تتصادم مع الوحوش واللاعبين الآخرين لتصبح أقوى بطل في الخادم. قم ببناء شخصيتك من مئات التعويذات والأسلحة والمعدات، وشق طريقك عبر المناطق الأحيائية الفريدة... إذا تمكنت من النجاة من الزعماء.

الموقع الإلكتروني: mageclash.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mageclash.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

1v1Battle

1v1Battle

play.1v1battle.com

Hero Wars

Hero Wars

hero-wars.com

Repuls.io

Repuls.io

repuls.io

PixWars 2

PixWars 2

poki.com

Thunderdogs.io

Thunderdogs.io

poki.com

Sniper Clash 3D

Sniper Clash 3D

poki.com

Subway Clash 3D

Subway Clash 3D

poki.com

Merge Battle

Merge Battle

poki.com

Farm Clash 3D

Farm Clash 3D

poki.com

BuildRoyale.io

BuildRoyale.io

poki.com

Winter Clash 3D

Winter Clash 3D

poki.com

MooMoo FRVR

MooMoo FRVR

moomoo.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية