Mageclash.io هي لعبة خيالية متعددة اللاعبين حيث تتصادم مع الوحوش واللاعبين الآخرين لتصبح أقوى بطل في الخادم. قم ببناء شخصيتك من مئات التعويذات والأسلحة والمعدات، وشق طريقك عبر المناطق الأحيائية الفريدة... إذا تمكنت من النجاة من الزعماء.

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