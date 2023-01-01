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Hero Wars

Hero Wars

hero-wars.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hero Wars على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ملحمة الخيال MMORPG. العشرات من الأبطال لتحريكهم. مئات من الزعماء للتحدي. دومينيون تنتظر بطلها لقيادة الجيش.

الموقع الإلكتروني: hero-wars.com

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