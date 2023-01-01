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ZomboTag

ZomboTag

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZomboTag على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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ZomboTag هي لعبة معركة على الساحة حيث يجب عليك إصابة جميع الأشخاص في كل مستوى بمساعدة جيشك المتزايد باستمرار! ما عليك سوى مطاردة الأعداء وهزيمتهم في كل ساحة مختلفة للارتقاء بالمستوى وجمع الترقيات لتجعلك أنت وجيشك أقوى! حليفاك الرئيسيان هما القافزون والغوغاء: سوف يقفز القافزون نحو الأعداء قبل العودة إليك (فكر مثل زومبي بوميرانج) وسيجلس الغوغاء إلى جانبك ويهاجمون أي شخص أقرب! اهزم الزعماء، ونمو جيشك، واصبح أقوى وانظر كم من الوقت يمكنك أن تقضيه في الساحة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZomboTag. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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