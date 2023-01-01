ZomboTag هي لعبة معركة على الساحة حيث يجب عليك إصابة جميع الأشخاص في كل مستوى بمساعدة جيشك المتزايد باستمرار! ما عليك سوى مطاردة الأعداء وهزيمتهم في كل ساحة مختلفة للارتقاء بالمستوى وجمع الترقيات لتجعلك أنت وجيشك أقوى! حليفاك الرئيسيان هما القافزون والغوغاء: سوف يقفز القافزون نحو الأعداء قبل العودة إليك (فكر مثل زومبي بوميرانج) وسيجلس الغوغاء إلى جانبك ويهاجمون أي شخص أقرب! اهزم الزعماء، ونمو جيشك، واصبح أقوى وانظر كم من الوقت يمكنك أن تقضيه في الساحة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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