WebCatalog

War Master

War Master

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من War Master على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اجمع قواتك وانطلق إلى ساحة المعركة في War Master! في لعبة الحركة الإستراتيجية هذه، ستتولى قيادة قاعدة عسكرية تتعرض للهجوم. الأمر متروك لك لبناء الثكنات وتدريب قواتك وقيادتها في القتال. بعد هزيمة أعدائك، سوف يسقطون الميداليات الذهبية. يمكنك استخدام هذه للترقية. ومع تقدمك في التصنيف، ستفتح المزيد من الأسلحة مثل الدبابات والمروحيات الهجومية وحتى القنابل النووية لاستخدامها ضد أعدائك. هل أنت العقل المدبر الاستراتيجي الذي سيفوز في كل معركة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ War Master. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Stickman Fight: Ragdoll

Stickman Fight: Ragdoll

poki.com

1v1Battle

1v1Battle

1v1battle.com

Pirates Merger

Pirates Merger

poki.com

Conq.io

Conq.io

poki.com

ZomboTag

ZomboTag

poki.com

Pirate Defense

Pirate Defense

poki.com

Base Defense 2

Base Defense 2

poki.com

Stickman Army: The Resistance

Stickman Army: The Resistance

poki.com

Warbrokers.io

Warbrokers.io

poki.com

Warscrap.io

Warscrap.io

poki.com

TankTrouble

TankTrouble

tanktrouble.com

War Lands

War Lands

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.