اجمع قواتك وانطلق إلى ساحة المعركة في War Master! في لعبة الحركة الإستراتيجية هذه، ستتولى قيادة قاعدة عسكرية تتعرض للهجوم. الأمر متروك لك لبناء الثكنات وتدريب قواتك وقيادتها في القتال. بعد هزيمة أعدائك، سوف يسقطون الميداليات الذهبية. يمكنك استخدام هذه للترقية. ومع تقدمك في التصنيف، ستفتح المزيد من الأسلحة مثل الدبابات والمروحيات الهجومية وحتى القنابل النووية لاستخدامها ضد أعدائك. هل أنت العقل المدبر الاستراتيجي الذي سيفوز في كل معركة؟

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