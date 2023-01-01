Conq.io هي لعبة متعددة اللاعبين عليك فيها غزو العالم! عليك أن تبدأ على خريطة مليئة بالممالك والقرى الصغيرة. سيتعين عليك إدارة قريتك وقواتك وقيادتها للسيطرة على مدن اللاعبين الآخرين. قهر الخريطة بأكملها وتفوز! إبقاء العين على الإمدادات الغذائية الخاصة بك بالرغم من ذلك! وكما قال نابليون: "الجيش يسير على بطنه"، لذا فإن عدم وجود طعام يعني أن قواتك لا تستطيع القتال. سيؤدي الاستيلاء على المربعات الموجودة على الخريطة وربطها بمدنك إلى التأكد من استمرار وصول الطعام، لذا حاول إبقاء مملكتك متصلة. هل أنت استراتيجي بما يكفي للفوز في Conq.io؟

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