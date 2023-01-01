Stack City هي لعبة دمج حيث يمكنك إنشاء مدينتك الخاصة من خلال تكديس السقالات والمتاجر والمباني! استمتع بحرية تصميم مدينتك المثالية وشاهد كل مبنى يدر أموالاً لتمكينك من استكشاف أراضٍ جديدة وشراء المزيد من السقالات! ما عليك سوى سحب وإسقاط السقالات على الشبكة ثم تكديسها لإنشاء مباني أطول. انتبه إلى أن بعض المربعات مرمزة بالألوان، لذا يمكنك بناء شيء من نفس اللون فقط! هل يمكنك بناء مدينة المكدس الخاصة بك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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