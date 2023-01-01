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Stack City

Stack City

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stack City على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Stack City هي لعبة دمج حيث يمكنك إنشاء مدينتك الخاصة من خلال تكديس السقالات والمتاجر والمباني! استمتع بحرية تصميم مدينتك المثالية وشاهد كل مبنى يدر أموالاً لتمكينك من استكشاف أراضٍ جديدة وشراء المزيد من السقالات! ما عليك سوى سحب وإسقاط السقالات على الشبكة ثم تكديسها لإنشاء مباني أطول. انتبه إلى أن بعض المربعات مرمزة بالألوان، لذا يمكنك بناء شيء من نفس اللون فقط! هل يمكنك بناء مدينة المكدس الخاصة بك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stack City. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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