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Nonogram

Nonogram

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nonogram على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Nonogram هي لعبة ألغاز حيث تقوم بملء شبكة المربعات بالألوان من أجل الكشف عن الصورة المخفية. يحتوي كل لغز على صورة بمربعات مخفية مختلفة. تحقق من الأرقام الموجودة أعلى الشبكة وعلى يسارها، لأنها تعطيك تلميحًا حول عدد المربعات التي يجب عليك ملؤها، وعدد المربعات التي تحتاج إلى تركها فارغة عن طريق وضع علامة "X". على سبيل المثال، إذا كان العمود يعرض الرقم 5، فهذا يعني أنه يجب عليك ملء خمسة مربعات في هذا العمود المحدد. تأكد من عدم التخمين بالرغم من ذلك. من الأفضل دائمًا تحديده بالمنطق وملء المربعات المجاورة. يمكنك استخدام التلميح إذا واجهتك مشكلة، ويمكنك أيضًا استعادة حياتك إذا ارتكبت الكثير من الأخطاء. انطلق واقفز إلى الكلمات المتقاطعة الأكثر إرضاءً بصريًا التي ستلعبها هذا العام! املأ المربعات بالألوان مع التأكد من الانتباه إلى ترتيب الأرقام المعروضة. إذا كان يظهر ملء المربعات - تم إنشاء النقر أو زر الماوس الأيسر Nonogram بواسطة WeDoYouPlay. لديهم ألعاب ألغاز أخرى على Poki: Sugar Eyes and Words EmojiNonogram يمكن لعبها على سطح المكتب وعلى هاتفك المحمول مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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