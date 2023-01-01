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NYTimes Crosswor‪d‬

NYTimes Crosswor‪d‬

nytimes.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NYTimes Crosswor‪d‬ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب في أي مكان من السهل اللعب في أي مكان وفي أي وقت. طالما قمت بتسجيل الدخول، يمكنك المتابعة من حيث توقفت على أي جهاز. ستكون الألغاز الخاصة بك متاحة في التطبيق وعلى الويب. الألغاز اليومية الكلمات المتقاطعة: الكلمات المتقاطعة الموجودة في التطبيق هي نفس اللغز الذي يُطبع كل يوم في صحيفة نيويورك تايمز. وتزداد الصعوبة من الاثنين إلى السبت. لغز الأحد هو المستوى المتوسط ​​(لكنه الأكبر). الكلمات المتقاطعة المصغرة: الكلمات المتقاطعة المصغرة عبارة عن كلمات متقاطعة قصيرة يمكنك إكمالها في بضع دقائق - وهي مثالية للعب أثناء فترات الراحة في يومك. لا تزداد صعوبة Mini على مدار الأسبوع وتتميز بأدلة أبسط. Spelling Bee: هل تخلط بدلتك القوية؟ العب لعبة Spelling Bee واكتشف عدد الكلمات التي يمكنك تكوينها باستخدام 7 أحرف. تتوفر ألغاز Spelling Bee الجديدة يوميًا في الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشرقي. حزم ألغاز صغيرة وميدي قم بتنزيل هذه الألغاز ذات السمات وأضفها إلى مجموعتك. اللغز الأول في كل حزمة مجاني. تأكد من التحقق مرة أخرى من وجود حزم جديدة. الألغاز الماضية يمكن لمشتركي الكلمات المتقاطعة تشغيل الكلمات المتقاطعة والميني من أرشيفنا الذي يعود تاريخه إلى عام 1993. ميزات لمساعدتك على حل تحقق أو اكشف عن مربعات الكلمات المتقاطعة الفردية أو الكلمات أو اللغز بأكمله، أو قم بتشغيل الفحص التلقائي لمساعدتك في إكمال اللغز. قم بتمكين نظام الألوان الداكن الخاص بنا للعب في أي وقت من اليوم. قم بضبط الوقت بنفسك أو قم بتعطيل المؤقت للعب بالسرعة التي تناسبك. المتصدرين أكمل الكلمات المتقاطعة البسيطة اليومية وقارن أوقات الحل مع أصدقائك. لا تحتاج إلى اشتراك للوصول إلى هذه الميزة، ولكنك ستحتاج إلى إعداد حساب مجاني في صحيفة نيويورك تايمز إذا لم يكن لديك حساب.

الموقع الإلكتروني: nytimes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NYTimes Crosswor‪d‬. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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